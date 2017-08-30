اعداد: ناهد امام - هالة عمران ووكالات

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السفير الإسرائيلي في مصر دافيد جوفرين و8 من أفراد طاقم السفارة وصلوا إلى القاهرة امس، بعد غياب 8 اشهر وذلك وسط تقارير عن استعدادات في مقر إقامة السفير في المعادي لاستئناف عمل السفارة من المقر.

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أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قرارا بإبعاد 3 أشخاص (فلسطينيين اثنين وبنجلاديشي) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن احتياطي القمح الاستراتيجي يبلغ نحو 3.6 ملايين طن بما يكفي لتغطية الاستهلاك أكثر من 4.5 أشهر.

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عاين فريق من النيابة العامة ببنى سويف بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف موقع حادث سقوط أتوبيس ركاب تابع لشركة نقل الصعيد من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، من على ارتفاع 6 أمتار ما أدى إلى مصرع ١٥ شخصا وإصابة 42 آخرين.

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تبدأ الحكومة تطبيق الضريبة بنسبة 14% على عملاء الإنترنت الأرضي اعتبارا من 7 سبتمبر المقبل، فيما ينسق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بين الشركات من مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي، فيما إذا كانت ستتحمل جزءا من تلك الضريبة أم لا.

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي، سيكون متاحا اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، الموافق أول أيام عيد الأضحى، لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية البالغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.