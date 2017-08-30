كانت صورته التي ظهر من خلالها وهو يبيع الفاكهة بميدان الجيزة وراجت على مواقع التواصل صادمة ومؤلمة ومثيرة لغضب المصريين.

انه طارق الجزار، أفضل لاعب في مونديال إيطاليا لكرة القدم للصم والبكم في 2012، والذي حصل على تكريم عالمي ومحلي لا مثيل له انتهى به المطاف لأن يعمل بتجارة وبيع الفاكهة بميدان الجيزة للإنفاق على نفسه وأسرته بعدما يئس من الحصول على فرصة عمل تناسبه.

مصريون يعرفون طارق فوجئوا به وهو يقف في ميدان الجيزة يبيع الفاكهة، وعلى الفور نشروا صوره على مواقع التواصل لدق جرس الانذار للمسؤولين في مصر، وتنبيههم للمأساة التي حلت بلاعب رفع اسم بلاده عاليا، كما تفاعل مع الصورة الكثيرون الذين دشنوا حملة لطرق أبواب وزراء مصر أملا في الحصول على فرصة عمل مناسبة لنجم مصر تليق به، وتوفر له سبل الحياة الكريمة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل صور طارق على صفحات المسؤولين وصفحات الوزارات الحكومية على مواقع التواصل، فيما تبنى آخرون حملة لنشر المأساة في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي جعل قضية طارق الجزار حديث المصريين خلال الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء.