القاهرة - مجدى عبدالرحمن ووكالات

في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة - بني سويف جنوب القاهرة فجر امس لقي 14 شخصا مصرعهم فيما أصيب 42 آخرون في تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

وقال وكيل وزارة الصحة ببني سويف د.عبدالناصر حميدة انه تم إجراء 7 عمليات عاجلة للمصابين، كما قام أطباء العظام بإجراء عمليات لـ 12 مصابا في الحادث وإن الحالات جميعها تحت الملاحظة.

وأضاف حميدة، أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين من تحريات مدير البحث الجنائي اللواء ممدوح أبوزيد أن أتوبيس نقل الركاب رقم 20047 عام المنيا كان قادما من القاهرة إلى المنيا وبسبب السرعة سقط من ارتفاع 6 أمتار من أعلى كوبري يربط طريق بني سويف- القاهرة بطريق المنيا- بني سويف فوق سيارة ربع نقل انقلبت قبله بدقائق مما أدى إلى تحطم الأتوبيس والسيارة الربع نقل وتبين أن السيارة الربع نقل تحمل لوحات رقم 18279 البحر الأحمر، كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القادم من القاهرة إلى المنيا وتوقفت السيارات على الطريق لحين رفع آثار الحادث.

من ناحية اخرى، تفحم اتوبيس آخر في ساعة مبكرة من صباح امس على طريق رأس غارب- الغردقة بالبحر الأحمر، حيث أكد د.بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر عدم وجود مصابين في الحادث كان به 4 أشخاص والسائق والمحصل ونجوا جميعا بعد تمكنهم من الخروج من الأتوبيس فور اندلاع الدخان ولم تحدث أي إصابات بين الناجين الستة.

وكشفت مصادر أن سبب الحريق هو سقوط زيت المحرك على موتور الأتوبيس ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة للمحرك ونشوب الحريق الذي التهم الأتوبيس بالكامل.