القاهرة - ناهد إمام

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات ‏العمرانية، بروتوكول تعاون بشأن التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل ‏الشباب وذلك في حضور وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، وبصفته ‏مساعد الوزيرة لشؤون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج د.صابر سليمان و‏نائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات د.أحمد عادل درويش، حيث قالت مكرم إن البروتوكول يأتي ضمن أطر التعاون المشترك بين وزارتي ‏الهجرة والإسكان على عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح المصريين بالخارج.

‏ووجهت مكرم الشكر لوزير الإسكان د.مصطفى مدبولي، على تعاونه الكبير مع وزارة ‏الهجرة على الاتفاق حول تقديم حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، حيث تمت ‏الموافقة على تخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين ‏بالخارج، خاصة حاجزي مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق ‏الوزير على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة ‏للمصريين بالخارج.‏

ويتم التنسيق أيضا مع وزير الإسكان، وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض ‏والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أكتوبر المقبل، يتم ‏من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، سواء في العاصمة الإدارية ‏الجديدة أو العلمين الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة، كما ستتولى شركات التطوير العقاري ‏المشاركة في المعرض تسويق مشروعاتها القائمة.‏

ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال الارتقاء بالتنمية المجتمعية ‏والحضارية بالمناطق العشوائية خاصة بالمحافظات المستهدفة بهدف تحقيق المردود المجتمعي ‏المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب بتلك المحافظات، ‏بالإضافة للتنسيق والتعاون مع العلماء بالخارج لنقل خبرتهم العلمية والعملية في مجال تطوير ‏العشوائيات، والتعاون المشترك في تنفيذ «مبادرة أهالينا»، والتي أطلقها السيد نائب وزير ‏الإسكان والتطوير الحضري والعشوائيات، ووضع المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة في ‏أولويات العمل بمبادرة أهالينا. ‏