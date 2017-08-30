القاهرة - ناهد إمام
وقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بشأن التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب وذلك في حضور وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، وبصفته مساعد الوزيرة لشؤون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج د.صابر سليمان ونائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات د.أحمد عادل درويش، حيث قالت مكرم إن البروتوكول يأتي ضمن أطر التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والإسكان على عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح المصريين بالخارج.
ووجهت مكرم الشكر لوزير الإسكان د.مصطفى مدبولي، على تعاونه الكبير مع وزارة الهجرة على الاتفاق حول تقديم حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، حيث تمت الموافقة على تخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين بالخارج، خاصة حاجزي مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق الوزير على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين بالخارج.
ويتم التنسيق أيضا مع وزير الإسكان، وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أكتوبر المقبل، يتم من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة، كما ستتولى شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض تسويق مشروعاتها القائمة.
ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضارية بالمناطق العشوائية خاصة بالمحافظات المستهدفة بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب بتلك المحافظات، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع العلماء بالخارج لنقل خبرتهم العلمية والعملية في مجال تطوير العشوائيات، والتعاون المشترك في تنفيذ «مبادرة أهالينا»، والتي أطلقها السيد نائب وزير الإسكان والتطوير الحضري والعشوائيات، ووضع المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة في أولويات العمل بمبادرة أهالينا.