القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال وزير السياحة يحيى راشد إن السياحة العربية عادت إلى مصر بقوة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مراهنا في تصريحات اعلامية له على زيادتها خلال الموسم الحالي، وقال ان السياحة المصرية كان لديها 7 أسواق رئيسية تعتمد عليها إلا أنه يتم العمل على التوسع في الأسواق لتصل إلى 20 دولة.

وبين أن الحراك السياسي والقوة السياسية لمصر دفعت الاقتصاد والسياحة المصرية إلى التقدم بخطوات مبشرة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة تقدم بسبب عودة الأمن والاستقرار.

وأضاف راشد أنه يتم العمل على إعادة النظر في التراخيص التي تحصل عليها المراكب في نهر النيل والتأكد من عدم وجود أعداد أكبر من العدد المسموح به للمركب في الترخيص.

وقال ان الصورة الذهنية للسياحة المصرية تغيرت كثيرا عما كانت عليه منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن الحركة السياحية زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية.

كما كشف أن هناك خلية لإدارة الأزمات بالقطاع السياحي، كما اعلن أنه ستتم زيادة مراكز التدريب بتأهيل الشباب وكل الراغبين في الدخول إلى مجال السياحة، مشيرا إلى أن هذا التدريب يعمل على تعويض الكوادر الذين تركوا المجال في الفترة الماضية.

وقال انه سيتم تطهير منطقة الأهرامات بالكامل من جميع التجاوزات وإعلان لوائح واضحة بأسعار محددة لكل الخدمات المقدمة وانه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات خلال الربع الأول من عام 2018.