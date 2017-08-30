القاهرة - ناهد امام

في اطار الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقبلة إلى الصين وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني تشي بينج مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني.

وأكدت نصر، أن مذكرة التفاهم تسعى لتسهيل التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أهمية العمل على تفعيل اطر التعاون القائمة مع الصين وتطويرها، وتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشادت بمساهمات البنك الصيني في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية في مختلف القطاعات منها الكهرباء والنقل والموانئ، والتي تتفق مع استراتيجية التنمية وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون في عدد من القطاعات خاصة قطاع الكهرباء ودعم مشروع القطار المكهرب.

بدوره، أكد نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني على عمق العلاقات «المصرية - الصينية»، وما تشهده من زخم، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل دائم، موضحا أن مذكرة التفاهم تأتي في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الاستثمار البنك والوزارة، حيث سيعمل البنك على تذليل جميع العقبات لتوفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ المشروعات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون والمضي قدما في مسيرة العلاقات المصرية ـ الصينية وضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لخطط التنمية عبر تنفيذ المشروعات في جميع انحاء الجمهورية.