أظهر تقرير وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9% في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو ارتفاعا من 2.3% في الفترة نفسها من السنة السابقة.



وقال التقرير: إن عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016-2017 انخفض إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في الفترة نفسها قبل عام.



وأظهر التقرير ان الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2016-2017 ارتفع 27.5% مقارنة مع السنة المالية 2015-2016.



بموازاة ذلك، تراجعت أغلب واردات مصر من السلع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية خلال الفترة «يناير- يونيو» من العام الحالي، حيث أظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر امس عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجعا ملحوظا في واردات مصر من اللحوم بنحو51% لتبلغ ما قيمته 389 مليون دولار، مقابل 79 مليون دولار، كما تراجعت كمية اللحوم المستوردة لتبلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 119.4 ألف طن مقارنة بـ 225.5 ألف طن بنسبة تراجع 47%.