إعداد أرشيف إلكتروني للهيئة العامة للاستثمار

القاهرة - ناهد أمام

أعلنت رئيسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، ان الهيئة ستقوم بجولات خليجية خلال الفترة المتبقية من 2017 ومنها الى الكويت والإمارات بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة.

وأشارت زوبع خلال مقابلة خاصة مع «الأنباء» الى أن الخطة المستقبلية للهيئة تشمل عدة محاور أساسية في مقدمتها، العمل على تيسير الإجراءات من خلال وزارة الاستثمار والبحث عن أفضل الممارسات الدولية لانتهاجها على سبيل المثال إصدار تحدي الدول لقانون الضمانات المنقولة، كما تتضمن الخطة قيام الهيئة بإعداد سجل لاختصار الفترة الزمنية وتقليل عدد الأيام المطلوبة لتأسيس الشركات، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح مجمع القاهرة وأيضا تأسيس الشركات إلكترونيا «أون لاين» بما يوفر العناء على المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات جديدة.



وأضافت أن الخطة تشمل قيام الهيئة بإعداد مرحلة ثانية خاصة بإجراءات الجمعيات العمومية وتعديلات واعتماد مجالس الإدارات للشركات، إلى جانب إعداد أرشيف إلكتروني لأول مرة وهو ما يسمح بتوفير قواعد بيانات مميكنة وبالتالي تجنب ذهاب المستثمر لأي جهة للحصول على صورة من أي وثيقة.

وأكدت أن الهيئة تستهدف مجموعة من الأهداف منها، تحسين مناخ الاستثمارات وتيسير الإجراءات وتخفيض التكاليف واتاحة الخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات والتي تضم حتى الآن 600 فرصة والمتوقع إنجازها قبل نهاية 2017.

وقالت زوبع، انه وعقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيكون هناك تدفقات استثمارية ملحوظة حيث طمأنت اللائحة والقانون المستثمرين في كثير من المجالات، وأضافت أن اللائحة أعطت للمستثمرين التوقيتات والإجراءات المحددة والتكلفة وألزمت الهيئة أن تنشر ذلك في جميع الوسائل بحيث يكون المستثمر لديه المعلومات حول الإجراءات المطلوبة منه حتى يحصل على الموافقات وفي أي توقيت.

وأشارت إلى أن هناك تيسيرات كثيرة في القانون بما يحدث طفرة مستقبلية في جذب الاستثمارات الجديدة سواء أكانت عربية أم أجنبية.

وكشفت زوبع عن وجود 17 منطقة استثمارية في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أن هناك طلبات متزايدة على إقامة مناطق استثمارية متخصصة منها 3 مناطق طلبتها محافظة جنوب سيناء منها منطقة صناعية في أبوزنيمة ومنطقة لإنتاج الدواجن والأعلاف ومنطقة سياحية وغيرها من الطلبات في محافظات سوهاج وشمال سيناء وحلوان بالقاهرة وبنها بالقليوبية والإسماعيلية وبورسعيد.

وأكدت ان هناك طلبات لإقامة مناطق استثمارية جديدة من مستثمرين خليجيين كما توجد طلبات من جهات كثيرة لإقامة توسعات على عدة مناطق استثمارية قائمة مثل المنطقة الاستثمارية في الإسكندرية ومدينة نصر.