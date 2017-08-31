القاهرة - ناهد إمام

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقديم للتعامل مع باقي الأحواض بالحزام الأخضر، وذلك للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمساحة 12494 فدانا، مع إتاحة فرصة أخرى لمن تخلف عن التقدم من مالكي الأراضي بالأحواض أرقام (7 - 8 - 9 - 10)، السابق الإعلان عنها كمرحلة أولى، موضحا أن المتعاملين على هذه الأحواض، والذين سبق لهم إجراء معاينات على الطبيعة، عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر لاستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك اعتبارا من الأحد 10 سبتمبر وحتى الخميس 16 نوفمبر المقبل.

صرح بذلك نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي، موضحا أنه في حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة والموضحة بالإعلان المنشور بالصحف، سيتم تطبيق أحد البديلين التاليين، الأول وهو اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأي نوع من أنواع المرافق، وفي هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعي، أما البديل الثاني فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين في عدم التعامل الحضور لمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغباتهم طبقا لأحد البديلين.



وذكر السباعي تتمثل آلية التعامل فيما يلى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة (12494 فدانا) بواقع 435 ج/م2 بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12494 فدانا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانا)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وبالنسبة لأسلوب السداد قال انه عبارة عن سداد فوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، على أن يسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدما، مع 3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعفائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل جميع المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.