إعداد ـ مجدي عبدالرحمن

في سابقة هي الأولى من نوعها، انتقد وزير قطاع الأعمال د.اشرف الشرقاوى قرار خصخصة الشركات الحكومية التي اتبعتها مصر في السنوات السابقة، معتبرا انه قرار خاطئ بنسبة 100%، وكشف أن خسائر قطاع الأعمال بلغت 323 مليون جنيه في 2015 في حين انعكس الوضع الى ربح في العام 2016 بـ 625 مليون جنيه وان عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 73 شركة في العام 2017 من 50 شركة في العام 2016، كما اعلن انه يتم حاليا تجهيز بعض شركات القطاع لقيدها في البورصة خلال العام 2018، علما ان هناك 17 شركة مقيدة بالبورصة.

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اعلن أعضاء في مجلس النواب عن توقيعهم على مشروع قانون اعده النائب وكيل لجنة التضامن في البرلمان محمد ابوحامد بفصل جميع العناصر الإرهابية سواء التي ثبت امنيا أو قضائيا ضلوعها في العمل مع الجماعة الإرهابية، حيث قال ابوحامد لـ «الأنباء» ان القانون الجديد سيصدر أوائل الدورة البرلمانية القادمة وهو يتفق وأحكام الدستور.

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كشفت رئيسة صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد رفض 40% من المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي بسبب التزوير من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، مشيرة الى ضرورة إنهاء هذه الظاهرة من خلال قيام المتقدمين بإملاء البيانات الصحيحة لهم وقالت ان المزورين يحجزون الشقق بهدف المتاجرة.

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اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي رسميا بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد ضمن النظام التعليمي الجديد اعتبارا من العام الدراسي 2018/2019، وأضاف أنه سيتم استبدال نظام الثانوية العامة بنظام تقييم جديد وهو نظام التقييم على 3 سنوات يبدأ من الصف الأول الثانوي.

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كشف وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار أن هناك 3 كليات مؤهلة تماما لاستقبال ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي الجديد إضافة إلى تعديل نسب القبول لعدد آخر من الكليات بما يقرب من 50%، مشيرا إلى انه تقرر إعفاء طلاب ذوى الإعاقة نهائيا من شرط التوزيع الجغرافي ومخاطبة الجامعات الخاصة في الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في التعيين والتي جاءت في الدستور.