القاهرة - خديجة حمودة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس اجتماعا بمدينة الإسكندرية، حضره محافظا الإسكندرية والبحيرة، والقيادات الأمنية والمحلية بالمحافظتين، حيث تم استعراض خطط تطوير محور المحمودية، والذي يعد أحد المشروعات التي صدق عليها الرئيس خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية الشهر الماضي.



ويسهم المشروع في توفير شريان مروري رئيسي جديد بمدينة الإسكندرية، بما يساعد على تخفيف الكثافات المرورية بها، فضلا عن القضاء على مظاهر الإهمال التي تعاني منها ترعة المحمودية على مدار السنوات الماضية والنهوض بالأوضاع في المناطق المحيطة بمسارها.