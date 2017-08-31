اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة لهذا العام 2017، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين 9 آلاف و978 طالبا من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 11 ألفا و619 طالبا.



وأعلنت الوزارة، عن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية الذين استنفدوا الرغبات بدءا من يوم غد الخميس 31 أغسطس وحتى مساء السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر 2017 لتسجيل رغباتهم.



كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى بدءا من بعد غد الجمعة أول سبتمبر وحتى مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، كذلك أعلنت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج التنسيق لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة لهذا العام فور انتهاء إعلان النتائج الخاصة ببعض الشهادات التي تظهر متأخرة.