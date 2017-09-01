القاهرة - ناهد إمام

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة د.سحر نصر وزيرة الاستثمار، وضع خطة عمل للهيئة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والدراسة الخاصة بطرح وتطوير 3 قطع أراضي بالمناطق الاستثمارية في بنها والصف وميت غمر.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الثاني بتشكيله الجديد، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع إقامة عدد من مصانع الألومنيوم بميت غمر، ومصانع للحراريات في الصف، ومصانع للمواد الغذائية في بنها، حيث تقرر طرح بعض هذه الأراضي بنظام المشاركة مع الهيئة، بما يساهم في زيادة عوائدها من نتائج الأرباح المتوقعة من تطوير هذه المناطق، إضافة إلى دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القوى العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاجتماع أن هيئة الاستثمار يمكن أن تستفيد من تجربة المنطقة السنغافورية بهانوي لتطوير المناطق الاستثمارية وإنشاء مناطق متكاملة تتضمن كل الخدمات.

واستعرضت الوزيرة نتائج زيارتها إلى فيتنام وسنغافورة مع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، موضحة أنه خلال زيارتها إلى سنغافورة، تم الاتفاق على أن تتم الاستفادة من خبرتهم في عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة.

وأشارت إلى أن الوزارة تحركت في المحافظات خلال الفترة الماضية، وستواصل التحرك خلال الفترة المقبلة، من أجل تنمية مختلف المناطق والتأكد من وجود كل المرافق والخدمات المناسبة لجذب المستثمرين لمختلف المحافظات.