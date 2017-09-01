قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية.

وقالت الوزيرة - في تصريحات صحافية امس: إن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي بدءا من مساء امس (عقب منتصف الليل) لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأوضحت أن خدمة الخط الساخن لماكينات الصراف الآلي تعمل خلال إجازة عيد الأضحى وتتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال «كول سنتر» 19680و19683.

وكانت وزيرة التضامن قد صرحت أيضا - في وقت سابق - بأن صرف المعاشات سيكون متاحا من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات، وأيضا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأوضحت أن إجمالي عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومائتي ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، مطمئنة أصحاب المعاشات والمستحقين بأن هناك متابعة مستمرة لعمليات تغذية الماكينات بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

أما عمليات الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر سيكون الصرف متاحا.