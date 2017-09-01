قال م.طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه تم حتى أمس الأول سحب 62 ألفا و562 كراسة شروط حجز وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، الذي تطرحه وزارة الإسكان حاليا.

وأضاف السباعي - في بيان لوزارة الإسكان، امس - أنه تم طرح حجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، بمدن (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة).

وأشار إلى أن شروط الحجز والاشتراطات العامة، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو في مشروع «دار مصر»، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أوالتخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.