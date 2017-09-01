إعداد - مجدي عبدالرحمن

بعد حالة من الجدل تفجرت على مدى شهرين على السوشيال ميديا اعلن مجمع البحوث الإسلامية تراجعه عن استمرارية العمل بنظام اكشاك الفتوى في محطات مترو الأنفاق.

واعلن د.محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية انه ستتم ازالة أكشاك الفتوى التي تمت إقامتها في مترو الأنفاق بعد عيد الأضحى مباشرة، مشيرا الى أن إزالتها ليس بسبب الهجوم عليها وإنما لأن إقامتها كانت لفترة محددة.

وأضاف أن مجمع البحوث سيعقد اجتماعا لتقييم التجربة وتحديد امكانية تكرار التجربة في اماكن أخرى مثل مراكز الشباب حال استقرار وموافقة مجمع البحوث على تجربة المترو.

مضاعفة سعر الإقامة في المدينة الجامعية

بعد تصريحات لوزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار منذ 72 ساعة فقط مؤكدا فيها عدم زيادة اسعار الاقامة في المدن الجامعية جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المفاجئ والصادم لمئات الآلاف من طلبة الجامعات بالإعلان عن زيادة اسعار المدينة الجامعية من 165 جنيها الى 350 جنيها دفعة واحدة.

وأوضح المجلس أن الطلاب الذين لا يرغبون في تناول الطعام داخل المدن الجامعية سيدفعون مبلغ 150 جنيها شهريا دون توفير تغذية لهم.

مد التقدم لتنسيق شهادة الثانوية العربية حتى مساء غد

منحت وزارة التعليم العالي فرصة إضافية جديده للطلاب الحاصلين على الثانوية العربية من خلال فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية الذين استنفدوا الرغبات حتى مساء غد لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني، كما أعلنت الوزارة فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من اليوم حتى مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التنسيق لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة لهذا العام فور انتهاء إعلان النتائج الخاصة ببعض الشهادات التي تظهر متأخرة.