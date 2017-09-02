اعداد - ناهد امام

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي في مصر كريستوف لوسيت، الترتيبات النهائية لاستضافة مصر مؤتمر «تعزيز الاستثمار في حوض البحر المتوسط» بعد ان اختار البنك، مصر لإقامة هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد من أجل المتوسط في 13 سبتمبر، بحضور نحو 500 شخصية من دول حوض البحر المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية.

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كشف رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عبد السلام عن ارتفاع نسبة المكون المحلي لصناعة الغزل والنسيج والملابس لتصل الى 18%، مما انعكس على أسعار المنتجات التي تحدد على حسب مدخلات الإنتاج المنتج من مادة خام وأسعار خدمات الكهرباء ومياه وغاز ومرتبات العمال، لافتا إلى أن القطاع يستورد نحو 35% من الأقمشة وحوالي 50% من الإكسسوارات اللازمة لتصنيع الخامات.

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اعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ان سفن الكويت والسويد وسريلانكا وإثيوبيا وألبانيا، هي الأقل عبورا للمجرى الملاحي للقناة خلال شهر يوليو 2017، حيث كشف تقرير ملاحي صادر عن هيئة قناة السويس، عن أن سفينة واحدة منها من الكويت عبرت بحمولة 29 ألف طن، وسريلانكا بحمولة 5 آلاف طن، والسويد بحمولة 11 ألف طن، وماليزيا بحمولة 3 آلاف طن، وإثيوبيا بحمولة 20 ألف طن، وجبل طارق بحمولة 40 ألف طن، وأشار التقرير إلى أن هناك دولا عبرت لها سفينتان منها منغوليا والأردن وإسرائيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية والبحرين ولكسمبورغ وليبيا وبلجيكا.

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قال المبعوث الصيني السابق إلى منطقة الشرق الأوسط وو سي كه، والذي سبق أن عمل سفيرا للصين لدى القاهرة في الفترة من 2003 إلى 2007، إنه لا شك في أن دعوة الصين مصر إلى المشاركة في قمة شيامن كضيف شرف، تعكس اهتمام الصين بتطوير العلاقات بين البلدين باعتبارها علاقات عريقة وعميقة وممتدة، مسلطا الضوء أيضا على مشاركة السيسي في قمة العشرين العام الماضي، وأضاف أن مشاركة مصر في قمة بريكس تساعد في تعزيز ثقلها الإقليمي والدولي في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها انتعاشا تدريجيا، مشيرا إلى أن مجموعة بريكس منصة مفتوحة أمام مشاركة الدول النامية والأسواق الصاعدة، وتستطيع مصر جني المزيد من ثمار التعاون عبر هذه المنصة.