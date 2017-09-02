تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 108.750 مليارات جنيه خلال سبتمبر الجاري. وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 24.750 و25 و26.250 و26.250 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2020) بملياري جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 1.5 مليار جنيه.