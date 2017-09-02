دمج صندوقين للإسكان

فتح باب قبول التماسات تقليل الاغتراب في الجامعات

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين في محافظة الإسكندرية، يرافقه كبار رجال الدولة على رأسهم رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي ومحافظ الإسكندرية د.محمد سلطان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيما تخلف رئيس الحكومة م.شريف اسماعيل لوجوده في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وقد ألقى عضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الشيخ أسامة الأزهري خطبة العيد.

وقد انتشر الآف المصريين من المصطافين وأبناء الإسكندرية على الطرق والكورنيش حاملين اعلام مصر وصور الرئيس مرحبين بوجوده في الإسكندرية، وبدوره حرص السيسي على مصافحة العشرات من المصلين.

بموازاة ذلك، أفرج قطاع مصلحة السجون عن عدد من نزلاء السجون بمنطقة سجون طره وذلك تنفيذا لقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقام قطاع مصلحة السجون بالإفراج بالعفو عن 116 سجينا، وسط فرحتهم العارمة، لتمكنهم من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى.

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الطيران المدني ان بريطانيا رفعت الحظر على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات من القاهرة إلى لندن.

وقالت الوزارة إن السلطات البريطانية رفعت الحظر وذلك بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني.

الى ذلك، وافق مجلس الدولة على مقترح دمج صندوقي دعم وضمان التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي في كيان واحد، حيث قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري مي عبدالحميد إن الدمج الفعلي سيتم عقب موافقة البرلمان على ذلك في دورته البرلمانية الجديدة وتعديل قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 بما يتناسب مع وجود كيان واحد يدير المشروع ويتابع كل تفاصيله وتحديد الأدوار بدقة وتعريف كل النقاط الأساسية المتعلقة بالمشروع في فصل تعريفي بالقانون الجديد.

هذا وقد، بدا موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من امس وحتى الثلاثاء القادم استقبال التماسات تحويل تقليل الاغتراب من طلاب الدورين الأول والثاني المرشحين للكليات الجامعية في المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول بالجامعات.

وكشف المشرف العام على مكتب التنسيق سيد عطا انه تم منح فرصة أخيرة لنحو 5 آلاف طالب تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال مراحل تنسيق الثانوية العامة، مشيرا إلى انه سيتم إغلاق الموقع مساء اليوم السبت على أن تنتهي أعمال تنسيق الثانوية العامة عقب أسبوع عيد الأضحى المبارك بإعادة ترشيح الطلاب المستوفين لشروط تحويل تقليل الاغتراب ولن يتم النظر إلى أي التماسات ورقية للتحويل بعد ذلك.

بدوره، يعلن مكتب التنسيق يوم 10 سبتمبر الجاري نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية على أن يعقب ذلك إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات الاجنبية المعادلة للثانوية العامة، وبلغ عدد طلاب الشهادات الفنية المتقدمين للتنسيق 150 الف طالب وطالبة.