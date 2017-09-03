يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيارة للصين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جيغبينغ للمشاركة في قمة دول تجمع «بريكس» التي تستضيفها بكين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الزيارة تأتي تأكيدا لحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع «البريكس» الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعد من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث أسهمت دوله مجتمعة بنحو 50% من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.

واوضح ان دعوة الصين لمصر لحضور هذه القمة، يعكس المستوى المتميز للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والاهتمام بزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين تجمع «بريكس» ومصر، في ضوء ما تتمتع به من فرص اقتصادية متميزة وموقع استراتيجي مهم ودور سياسي رئيسي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي نظيره الصيني لمواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الصينية.

وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتطوير التعاون في عدد من المجالات، كما سيعقد الرئيس بعض اللقاءات على هامش اجتماعات القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها، لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وتلك الدول.

وسيتوجه الرئيس السيسي عقب مشاركته في اجتماعات «بريكـــس» إلى فيتنام في زيارة رسمية، سيــــعقد خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين والقادة الفيتناميين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعظـيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين.