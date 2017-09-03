القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قرر الأزهر الشريف وفقا لما أعلنه مجمع البحوث الإسلامية تجديد البروتوكول الموقع بينه وبين مترو الانفاق لاستمرار عمل لجان الفتوى بمحطات المترو والتوسع في تلك اللجان وإقامتها بمحطات مهمة، وهو البروتوكول الذي كان من المقرر انتهاؤه بنهاية موسم الحج لهذا العام.

وجاء قرار الازهر الشريف على خلفية ما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققته هذه اللجان، وقال د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية انه سيتم لتشمل محطات أخرى.

وأشار الى تنوع الاسئلة للمواطنين خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتي شكلت النسبة الأكبر في عدد الأسئلة بنسبة 17%، ومثلت الاسئلة التي تتعلق بالعبادات نسبة 16%، واحتلت اسئلة المواريث المركز الثالث.