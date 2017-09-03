القاهرة - ناهد امام

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة م.مصطفى فهمي انه سيتم البدء في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج بمناطق الحي الأول، وباقي مجاورات الحي الثاني، وبعض مجاورات الأحياء: الثالث والرابع والسابع، وذلك ابتداء من 17 سبتمبر الجاري حتى 18 يناير 2018.

وقال فهمي انه يجب إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول، مبينا أنه تم تخصيص يوم 12 ديسمبر المقبل، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الأول، ويوم 13 مارس 2018 لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثاني. و12 ابريل 2018 لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثالث، كما تم تخصيص يوم 15 مايو 2018 لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الرابع. ويوم 18 يناير، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي السابع.

على صعيد آخر، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، مع المدير الإداري في اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لشركة ارتشر دانيلز ميدلاند الأميركية المتخصصة في الصناعات الغذائية، لوتز جودرجان والوفد المرافق له، ضخ استثمارات جديدة للشركة في مصر.

وأكدت نصر دعم الوزارة الكامل للمستثمرين وحرصها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية للسوق المصرية، موضحة أن الوزارة تعمل على تذليل اي عقبات قد تواجه الشركات الأميركية في مصر، كما أنها ترحب بمختلف المستثمرين وتعمل على إقرار حزمة من التشريعات من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وأشارت إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر واميركا، وتطلع مصر لتعزيزها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبهم، اكد مسؤولو الشركة انه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد فانهم يرغبون جديا بالاستثمار مباشرة في السوق المصرية وتأسيس فرع لشركتهم بمصر حيث انها من اهم الأسواق الصاعدة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك كخطوة أولى تؤدي لإنشاء الشركة مصانع للصناعات الغذائية بمصر.

الى ذلك، كشف رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية الفريق مهاب مميش، النقاب عن ان قناة السويس الجديدة شهدت عبور 30 مليونا و400 ألف طن أصناف مختلفة، ما بين حبوب وأسمدة معدنية وكيماويات وغازات طبيعية، وذلك خلال شهر يوليو 2017. وقالت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، ان القناة الجديدة شهدت خلال شهر يوليو 2017، عبور 534 ألف طن غازات طبيعية، بينما عبرت 2 مليون و546 ألف طن حبوب، و839 ألف طن أسمدة معدنية، و513 ألف طن معادن مصنعة، و623 ألف طن كيماويات. وفي سياق ذي صلة، يشارك وفد رفيع المستوى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في معرض الصين والدول العربية 2017 والذي يقام في مدينة ينشران بمنطقة «نيتشيا» الصينية في الفترة من الى 9 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجناح المصري في المعرض الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع.