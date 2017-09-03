قال مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي ان منطقة الأهرامات شهدت إقبالا كثيفا خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وصل عدد الزوار من المصريين والأجانب 10 آلاف زائر خلال الفترة الصباحية امس.

وأوضح الأثرى أشرف محيي، في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن هناك 9 آلاف من المصريين حرصوا على الاحتفال بالعيد في الأهرامات، كما تواجد 1000 سائح أجنبي، ومن المتوقع تزايد في الأعداد، حيث ان المصريين يستغلون أيام العيد لسهولة المواصلات لزيارة المنطقة والاستمتاع بمعالمها الأثرية. هذا، ويرافق الزوار عدد كبير من مفتشي آثار المنطقة للتعريف بتفاصيل المنطقة، إلى جانب التواجد الأمني الكثيف لعدم وقوع أي مخالفة بالمنطقة.

من جهة اخرى، واصل المواطنون في مختلف المحافظات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه بالذهاب إلى الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ وزيارة المتاحف وبعض المناطق الأثرية للاستمتاع بالعيد.

ففي محافظة الغربية، واصل المواطنون الاحتفال بثاني أيام العيد، وفتحت حدائق الأمل بالمحلة والأندلس بطنطا وكفر الزيات أبوابها للمواطنين بالمجان، كما شهدت قناطر دهتورة بزفتى وفرع نهر النيل بكفر الزيات وبسيون وبحر شبين بالمحلة إقبالا كبيرا من المواطنين من المدن والقرى المجاورة.

وفي محافظة الوادي الجديد، توافد العديد من المواطنين على المناطق الأثرية والمتنزهات للاستمتاع بإجازة العيد وسط جمال الطبيعة وتصدرت مناطق البجوات وبئر ناصر في الخارجة وبئر موط 3 بالداخلة والصحراء البيضاء بالفرافرة الأماكن التي يقصدها المواطنين خلال العيد.

وفي السويس، شهدت شواطئ العين السخنة إقبالا هائلا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال المحافظ اللواء أحمد حامد إن السويس شهدت زيارة نصف مليون زائر شواطئ العين السخنة، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة لتأمين السيارات تجنبا لوقوع حوادث بسبب الكثافة المرورية، كما تم التنبيه على جميع أصحاب الشواطئ والقرى السياحية بضرورة تواجد فرق إنقاذ للمصطافين بالإضافة إلى فتح عيادات لاستقبال أي مصابين.