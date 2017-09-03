أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي أنه تم صرف 411 ألفا و858 حالة صرف معاش من الصرافات الآلية بدءا من ليلة العيد وحتى الساعة منتصف يوم امس، بإجمالي 469 مليونا و259 الفا و751 جنيها.

وقالت والي ان عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة وتتم من دون عوائق من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأشارت إلى أن غرفة عمليات من صندوقي التأمينات ـ الحكومي والعام والخاص ـ منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدار اليوم وتقوم في حالة وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول.