القاهرة - ناهد إمام

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر في 28 سبتمبر الجاري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة على مدار الشهور القليلة المقبلة مع التراجع المتوالي لسعر الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي، الخميس 17 أغسطس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة التمويل العقاري إلى 4.5 مليارات جنيه بنهاية 2017، مؤكدا أن التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي يمثل نحو 3.3 مليارات جنيه من تلك المحفظة بنهاية العام.

وأضاف أن حجم التمويلات التي منحت في مشروع الإسكان الاجتماعي وصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، لأكثر من 30 ألف عميل.

من جانبه صرح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، بأن مجلس إدارة الهيئة قرر منح مهلة حتى 10 يناير العام المقبل للمواطنين المخصصة لهم قطع أراض سكنية صغيرة، والتي تم التنفيذ عليها بدءا من دور أرضي حتى كامل الهيكل الخرساني، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهة، على أن يضم المبنى وحدة سكنية صالحة للسكن.