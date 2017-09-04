نشر السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن، تسجيلا مصورا يظهره وهو يطهو طبق الفتة الشعبي لمناسبة عيد الأضحى، في محاولة للتقرب من المصريين، فقد ظهر السفير جون كاسن الذي يتابعه أكثر من 400 الف مشترك عبر «تويتر»، في هذا التسجيل المصور البالغة مدته 52 ثانية مرتديا مريلة مطبخ وهو يطهو بمساعدة الشيف أحمد، طبق الفتة الذي يحضره المصريون عادة خلال فترة عيد الأضحى، كما يمزج مكونات الطبق المؤلف من صلصة الطماطم والأرز واللحم.

وأثار هذا الفيديو الذي حمل عنوان «اتفرج على اللي حصل لما حاولت اتعلم طبخ فتة العيد» تفاعلا كبيرا من مستخدمي «تويتر» إذ حصد أكثر من 2000 إعجاب و430 إعادة تغريد بعد حوالي 24 ساعة على نشره.

وقد جاءت التعليقات على هذا التسجيل المصور بكثير منها ايجابية، فكتبت إحدى المعلقات: «برافو عليك.. انا مصرية ماعرفش اعملها» مرفقة تعليقها بعلامات التصفيق، فيما تساءل آخرون ممازحين «هل السفير فعلا بريطاني؟».