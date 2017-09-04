القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يبدأ القضاء العسكري في 16 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة الإرهابيين الـ 48 المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تفجيرات الكنائس» أمام المحكمة العسكرية التي أحالها النائب العام المستشار نبيل صادق بتهم تولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إجهاض وإحباط مخطط لـ «داعش» بتكوين خلايا إرهابية باستقطاب العديد من العناصر الإرهابية لهدم الدولة ومحاولات السيطرة على مناطق وإعلان وجود ولاية تابعة لتنظيم على الأراضي المصرية بالقبض على العديد منهم وإحالتهم للمحكمة.

وكشفت الإحصائيات انه تم القبض على أكثر من 1000 إرهابي من عناصر التنظيم في 10 قضايا والمتهمين بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منذ عزل جماعة الإخوان عن الحكم في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ «داعش الثانية» والتي تضم أكثر من 50 متهما والتحقيق مع أكثر من 60 متهما في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» واستقطاب عناصر إرهابية جديدة، والقضية رقم 614 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة والتي تضم أكثر من 10 متهمين محبوسين.

من جهه اخرى، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس إلى الصين على رأس وفد وزاري، في زيارة تستغرق بضعة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمشاركة مصر في الاجتماعات التي تستضيفها بلاده لقمة دول تجمع «بريكس»، الذي يضم في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.

هذا، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 46 حالة وفاة، حيث قال رئيس بعثة الحج الطبية د.أحمد الأنصاري، إن حالات الوفيات زادت خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبار السن، فمعظمهم توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

الشبكة الرابعة إلى ذلك، بدأت محافظة القاهرة مفاوضاتها مع مستثمر إماراتي لإحياء السياحة العلاجية في منطقة «كابريتاج حلوان» وإعادتها إلى سابق عهدها كمنطقه فريدة من نوعها على مستوى العالم في السياحة العلاجية في إطار تنفيذ خطة للنهوض بالمناطق السياحية التابعة للمحافظة.

إطلاق الشبكة الرابعة للمحمول

في غضون ذلك، قررت الشركة المصرية للاتصالات إطلاق خدمات الشبكة الرابعة للمحمول بداية من النصف الثاني لشهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يعلنها م.احمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من جميع التجهيزات الفنية للشبكة الجديدة والتي ستقدمها عبر أبراجها الموجودة بجميع سنترالات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي لا تسمح فيها الحالة الإنشائية للسنترال بوضع أحمال وأبراج جديدة وفقا للاتفاقية التي تم إبرامها بين الشركة المصرية للاتصالات وشركتي «اورنج» و«اتصالات» مصر للهواتف المحمولة وتم اختيار الأخيرة فيها للاستفادة من أبراجها نظرا للأسعار التنافسية الأفضل التي تم التوصل إليها لتأجير محطاتها، ويتم حاليا اجراء تجارب تشغيل الشبكة الجديدة على نطاق ضيق بين المسؤولين بالشركة والتي ستبدأ أرقامها بـ (015).