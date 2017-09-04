البحيرة - هناء السيد

استطاعت محافظ البحيرة م.نادية عبده، هي أول امرأة مصرية تتولى هذا المنصب، خلال فترة وجيزة أن تحقق طفرة شاملة في تطوير ورفع كفاءة المحافظة، كما فتحت الباب امام جميع المواطنين من خلال تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقائهم والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم. المحافظ م.نادية عبده ثمنت في مقابلة خاصة مع «الأنباء» دور الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم الكبيرة مع مصر، وأعلنت عن ترحيبها لعقد توأمة مع محافظات الكويت وتقديم كل التسهيلات لمستثمري الكويت، خاصة ان المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال الاستثمار، مشيرة الى أن المنطقة الشمالية والتي تضم مدينتي إدكو ورشيد من المناطق الواعدة للاستثمار، حيث تم استخراج الغاز من رشيد للمساعدة في تلبية احتياجات مصر كما تتمتع «ادكو» بالزراعة وتصدير منتجاتها للعالم.

وحول الخطة التي وضعتها المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية، قالت عبده انه وبتوصيات من رئيس الجمهورية في المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، تم الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء البورصة الزراعية على مساحة 57 فدانا في منطقة مديرية التحرير بمركز بدر.

المناطق الصناعية

أما بخصوص مشاريع المحافظة في المناطق الصناعية بالمحافظة، فذكرت عبده ان هناك 3 مناطق صناعية بكلفة إجمالية تصل الى نحو 1.6 مليار جنيه ستضم عددا هائلا من المشاريع التي تتم فيها ويمكن توضيحها على النحو التالي:

٭ المنطقة الصناعية بوادي النطرون: تبلغ مساحتها 496.7 فدانا تقريبا ومقسمة على 4 مراحل حيث بلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة 273 مشروعا منها عدد 35 مشروعا قائما ويعمل، وعدد 65 مشروعا تحت الإنشاء، عدد 173جار السير في الإجراءات بنسبة إشغال بلغت 60%، علما بان تكلفة جميع المرافق الأساسية للمنطقة قد بلغت 580 مليون جنيه سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية.

٭ المنطقة الصناعية بحوش عيسى: تبلغ مساحتها 346 فدانا تقريبا والمقسمة إلى 289 قطعة بتكلفة جميع المرافق الأساسية للمنطقة مبلغ 660 مليون جنيه سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية وذلك لإقامة المشروعات المختلفة (غذائية، كيميائية، هندسية، طبية)، حيث تم التخصيص لعدد 41 مشروعا منها عدد مشروع تحت الإنشاء باسم شركة نيو هوب الإسكندرية (شركة صينية) على مساحة 21 ألف متر مربع تقريبا لإنتاج أعلاف الدواجن والأعلاف الحيوانية بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه حيث تم توقيع عقود التخصيص مع الشركة و40 مشروعا جار السير في إجراءات تسلم الأرض واستخراج التراخيص بنسبة إشغال بلغت 14.5%، كما توصيل خط مغذ من محطة محولات حوش عيسى بقدرة 8 ميغاواط وإنشاء موزع رقم (1) كمرحلة اولى، حيث تمت دراسة عمل شبكة داخلية لتوصيل التيار الكهربائي للمصانع.

هذا بالإضافة الى أنه تم تخصيص 50 فدانا لإنشاء محطة محولات للمنطقة بتكلفة 100مليون جنيه، وأيضا جار التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل الخط المغذي للمياه من محطة العباسي، وكذا الشبكة الداخلية لتوصيل المياه للمصانع بتكلفة 65 مليون جنيه وقد تم توصيل الغاز الطبيعي حتى حدود المنطقة الصناعية بالإضافة إلى عمل دراسة لتوصيل الشبكة الداخلية للغاز بكلفة 12 مليون جنيه.

٭ المنطقة الصناعية المقترحة برشيد: تبلغ مساحتها 200 فدان تقريبا وقد تم تخصيص 128 فدانا لمؤسسة الأهرام لإنشاء مصنع لب الورق بتكلفة استثمارية بلغت 1016مليون جنيه وباقي المساحة تم تخصيصها لمنطقة صناعات صغيرة وحرفية، علما بان تكلفة جميع المرافق الأساسية للمنطقة هي 375 مليون جنيه سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية وبما يسهم في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة بجميع المناطق الصناعية.

البورصة الزراعية

وحول الخطوات التي تم تنفيذها لإنشاء البورصة الزراعية على مساحة 57 فدانا في منطقة مديرية التحرير بمركز بدر، ذكرت عبده انه وبتاريخ 10 اغسطس الماضي تمت الزيارة الميدانية لموقع أعمال البورصة حيث تم إعطاء إشارة البدء ووضع حجر الأساس لتنفيذ الأعمال بعد ان تم توقيع عقود لتنفيذ الاعمال بين الغرفة التجارية وشركة وادي النيل (المخابرات العامة) الجهة المنفذة للمشروع للبدء في إنشاء البورصة السلعية بتكلفة أولية تبلغ 850 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء شركتي (المياه - الكهرباء) على أمل الانتهاء من المشروع خلال عام واحد.