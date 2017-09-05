إعداد: مجدي عبدالرحمن ووكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة الحالة الـ50 بين الحجاج المصريين لسيدة تبلغ من العمر 67 عاما من محافظة كفر الشيخ إثر توقف بعضلة القلب والتنفس.

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استبعد صندوق دعم وضمان التمويل العقاري شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة الجديدة من حصة الشقق الواقعة في نطاق المشروع للمصريين العاملين في الخارج.

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فجرت نقابة الصحافيين مفاجأة برفضها قبول عضوية خريجي التعليم الجامعي المفتوح لأول مرة منذ استحداث هذا النظام التعليمي، وقررت هيئة المكتب نقابة الصحافيين عرض القرار على مجلس النقابة في أول اجتماع له لاتخاذ قراره النهائي في الوقت الذي يتم فيه حاليا إجراء تعديل لقانون النقابة يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على المهنة.

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نبه أعضاء في مجلس النواب وزارة قطاع الأعمال إلى رفض اي محاولة لافتقاد الدولة حصة الأغلبية في شركات قطاع الأعمال التي اعلن وزير قطاع الأعمال د.اشرف الشرقاوي طرحها في البورصة وحدد النواب سقف أعلى بألا تقل نسبة الحكومة عن 51% في جميع الحالات للحفاظ على حقوق العاملين فيها.

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تدشن شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج هذا العام وتستمر الرحلات حتى 25 سبتمبر الجاري لنقل اكثر من 70 الف حاج على متن 320 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة.

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قتل امس أمين شرطة من مركز تدريب قوات الأمن بمديرية أمن بني سويف عقب إطلاق مجهولين النار عليه أثناء استقلاله دراجته النارية، حيث تبين إصابته بثلاث طلقات نارية في البطن.

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شارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في حفل استقبال أقيم على شرفه في مدينة سيدني الأسترالية حضره لفيف من الرسميين والسياسيين وممثلي بعض الطوائف المسيحية وما يزيد على 1200 من أقباط سيدني.

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قرر وزير النقل صرف مكافأة عاجلة لخفير مزلقان قلوصنا بالمنيا بعد اتباعه تعليمات التشغيل وإجراءات السلامة، ما حال بين اصطدام قطارة بسيارة.