القاهرة - هالة عمران

وجه رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل خلال متابعته مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي لاستعدادات الوزارة النهائية قبل العام الدراسي الجديد المقرر له 23 سبتمبر، بأهمية المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية على مدار العام، ومؤكدا أن الحكومة ملتزمة بنهج المواجهة والتصدي بكل حسم وقوة لكافة الظواهر السلبية، وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير أداء المعلم باعتباره ركيزة أساسية لمنظومة التعليم، من خلال التدريب الدائم ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة للارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.