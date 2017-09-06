أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية، بما يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها ويلبي طموحات شعوبها في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، على هامش «بريكس»، حيث استعرضا خلال اللقاء عددا من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأعربا في هذا الصدد عن دعمهما لمشروع إنشاء طريق القاهرة - كيب تاون، بما يساعد في تنمية حركة التجارة بين البلدين ومع العديد من مختلف دول القارة الأفريقية.

كما أكدا أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بما يسهم في تطوير التعاون في المجالات المختلفة. ووجه السيسي الدعوة للرئيس الجنوب أفريقي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب ومنتدى «أفريقيا 2017» المقرر عقدهما في شرم الشيخ في نوفمبر وديسمبر القادمين، وقد رحب الرئيس زوما بالدعوة مؤكدا تطلعه لزيارة مصر.

كما اتفق السيسي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.

وثمن رئيس وزراء الهند الجهود المصرية في دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، والتي أسهمت في إقبال الشركات الهندية على العمل في مصر، إذ بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.