تستضيف مصر فاعليات التدريب المصري ـ الأميركي المشترك (النجم الساطع 2017) والذي من المقرر أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويستمر التدريب خلال الفترة من 10 الى 20 الجاري، ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأميركية بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن التدريب المشترك يأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ومن المقرر مشاركة عناصر من القوات الأميركية في التدريب الذي سيتناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

يذكر انه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ العام 1981 حتى آخر تدريب في مصر عام 2009، ويسهم تدريب النجم الساطع في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط.

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريبات مصرية - روسية «حماة الصداقة - 2017» بمشاركة مظليين مصريين خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة ان المظليين المصريين سينفذون لأول مرة قفزات بمظلات من على متن طائرات ومروحيات روسية في إطار تدريبهم للمشاركة في المرحلة الرئيسية لتدريبات «حماة الصداقة - 2017» الروسية ـ المصرية المشتركة.

وذكر بيان للدفاع الروسية أنه قبيل إجراء المرحلة الرئيسية من التدريب المشترك «حماة الصداقة - 2017» ستنفذ وحدات الإنزال الجوي المصرية والروسية مهام التدريب على التناسق القتالي، كما سيدرب المظليون الروس العسكريين المصريين على استخدام مظلات روسية عند تنفيذ قفزات من طائرات ومروحيات لسلاح طيران النقل الروسي.

وأشار البيان إلى ان المشروع التكتيكي الروسي ـ المصري المشترك «حماة الصداقة - 2017» سيجري وفقا لخطة التعاون الدولي لوزارتي الدفاع الروسية.