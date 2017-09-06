القاهرة - ناهد إمام

اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي المخطط التفصيلي للمنطقة السادسة بمساحة 30 فدانا ضمن المخطط العام لامتداد حرم جامعة القاهرة في التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

ونص القرار في مادته الثانية على التزام الجامعة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ، كما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني للتنفيذ، فيما ألزمت المادة الرابعة الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص وايضا نصت المادة الخامسة على التزام الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الإجمالية المتعاقد عليها، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام الطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، ينظم البنك المركزي خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري بمدينة شرم الشيخ، أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة الجمهورية، حيث قالت وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ مي أبوالنجا إن المؤتمر الذي ترعاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء سيعقد بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.