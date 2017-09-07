القاهرة - هناء السيد

تستضيف القاهرة الملتقى الاقتصادي العربي الأول للسياحة البيئية والمحميات بالقاهرة في 6 فبراير المقبل الذي سيقام تحت عنوان «سياحة تتناغم مع الطبيعة»، إضافة الى المعرض المصاحب له لعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتنقية مياه الصرف الصحي والمحافظة على البيئة.

وسينظم الملتقى المنظمة العربية الأوروبية للبيئة برئاسة م.إبراهيم عبدالغفار جمجوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، تحت رعاية وزارتي السياحة والبيئة بمصر وجامعة الدول العربية بحضور وزراء البيئة والسياحة وهيئات حماية الحياة الفطرية والمحميات بالدول العربية والأفريقية لاستعراض تجاربهم في المحميات والسياحة البيئية وبعض الدول الأوروبية والأميركية والشرق الأقصى، لعرض منتجاتها في مجال الحفاظ على البيئة.

وأوضح جمجوم ان اختيار مصر جاء نظرا لوجود أكثر من 30 محمية طبيعية ووجود اهم محميتين جيولوجيتين في العالم وهي محمية الحيتان ومحمية الغابة المتحجرة.