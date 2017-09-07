20 سبتمبر آخر موعد لحجز وحدات الإعلان التاسع لـ«الإسكان الاجتماعي»

القاهرة - ناهد امام

قال نائب رئيس هيئة المجتـــمعات الــعمرانــية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي، إنه تم سحب 66570 كراسة شروط حجز وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» حتى أمس، مشيرا إلى أن فروع بنك التعمير والإسكان ستبدأ في تلقي استمارات ومقدمات الحجز اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 10 سبتمبر الجاري، وحتى 5 أكتوبر المقبل.

وأوضح السباعي أنه يتم حاليا سحب كراسات الشروط لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة).

بموازاة ذلك، ووفقا لتوجيهات وزير الإسكان، فقد أعلنت أجهزة المدن الجديدة المختلفة عن اتخاذ الخطوات السريعة لتنفيذ الوحدات السكنية لمشروع «سكن مصر» في مختلف المحافظات، حيث أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، م.عصام بدوي، أنه تم طرح ما يقرب من 80% من الوحدات السكنية المقرر تنفيذها بالمدينة على شركات المقاولات.

واضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر في المدينة، ولافتا إلى أن جهاز أكتوبر يشهد اقبالا كبيرا من قبل شركات المقاولات الراغبة في تنفيذ أي مشروع يتم طرحه نتيجة للسمعة الجيدة التي يتمتع بها والمتعلقة بسرعة إنهاء واستخراج المستخلصات الخاصة بشركات المقاولات بالمقارنة بأجهزة المدن الأخرى.

من جانبه، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة م.مصطفى فهمي أن شركات المقاولات بدأت بالفعل في الحفر في مواقع مشروع سكن، موضحا أن جهاز المدينة اضطر لإسناد مشروع سكن مصر لشركات المقاولات بالأمر المباشر، وذلك لسرعة تنفيذ المشروع، وقال أن مدة تنفيذ مشروع سكن مصر لن تتجاوز العام، وسيتم تشطيب الوحدات بصورة جيدة لينافس مشروع دار مصر.

فيما قال رئيس جهاز مدينة العبور م.أحمد عمران، أنه تم بدء تنفيذ 85 عمارة من مشروع سكن مصر بالمدينة بإجمالي 2040 وحدة، مضيفا أنه تم طرح 8 مناقصات على شركات المقاولات، وجار عملية البت في 45 عمارة أخرى من المقرر تنفيذها ضمن مشروع سكن مصر.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة م.علاء منيع، أنه تم إسناد تنفيذ إنشاء 70 عمارة بمشروع سكن مصر بواقع 1680 وحدة سكنية.

من جهة اخرى، اعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد، أن 20 سبتمبر الجاري سيكون آخر موعد للتقدم لحجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأضافت أن الحجز الإلكتروني ساهم في التيسير على المواطنين، والتخفيف عليهم بدلا من الزحام على مكاتب البريد.

وأشارت إلى بيع ما يقرب من 90 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد، منذ فتح باب الحجز وحتى الآن.