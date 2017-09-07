قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار محمد القشيري، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق لجلسة 3 ديسمبر المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد» لاتخاذ إجراءات التصالح في القضية، حيث طلب دفاع أحمد عز من المحكمة منحه أجلا واسعا لا يقل عن 3 أشهر حتى يتسنى له إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيرا إلى أنه تقدم رسميا للجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي يترأسها النائب العام بطلب التصالح وسداد الأموال المستحقة عليه لإنهاء الدعوى وفقا لما تنص عليه أحكام القانون.

وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم تأجيل إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرون من قيادات الجماعة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب، حيث جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع والاستعداد.

من جهه أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار سامح سليمان تأجيل محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة في الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قيادتها إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استبعدت من قرار اتهام 488 متهما آخر في تلك الأحداث لعدم كفاية الأدلة قبلهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.