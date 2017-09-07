قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن حصيلة شهادة بلادي الدولارية وصلت إلى 200 مليون دولار.

وأوضحت ان هناك تعاونا مع وزارة الدفاع لتدريب أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، وتوعيتهم بأهمية الأمن القومي المصري وضرورة ارتباطهم بوطنهم الأم.

من جهة أخرى، قالت مكرم، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من قواعد البيانات المتواجدة بكل وزارة، وأن الوزارة تتولى إعداد السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

وأشارت إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مسؤولية وزارة واحدة، مشيرة إلى البدء في إعداد قانون لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج نظرا لعدم وجود قانون لرصد الكيانات المصرية في الخارج، وأوضحت ان الدولة لابد ان تعد المواطن الراغب في الهجرة بطريقة شرعية، مؤكدة ان الدولة تثمن دور المصريين في الخارج.