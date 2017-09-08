القاهرة ـ ناهد إمام وأ.ش.أ

صدّق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين في الخارج عبر منفذ مخصص لهم بنظام «الشباك الواحد» داخل إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار التواصل مع المصريين في الخارج، واستجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وفي ضوء الحرص على ربط المواطن المصري بالخارج بوطنه الأم، بما يسمح بتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين والعمل على حل المشاكل المتعلقة بشبابنا في الخارج.

وأكدت القوات المسلحة ـ في بيان امس ـ أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج شاركت في افتتاح المكتب المخصص لأبناء الوطن المقيمين بالخارج بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير إدارة التجنيد والتعبئة، وتسهم عملية تخصيص الشباك الواحد في تقديم عدة خدمات تتمثل في استخراج تصاريح السفر لأبنائنا في الخارج الذين حضروا إلى أرض الوطن في خلال خمس عشرة دقيقة مادامت مواقفهم التجنيدية سليمة ومعهم شهادات المعاملة الخاصة بهم، وفي مجال الهجرة سيسمح لصغار السن بالهجرة مع ذويهم كما يسمح للأفراد الذين انتهى موقفهم التجنيدي بالاستثناء أو الإعفاء أو لم يصبهم الدور للتجنيد إذا تجاوز سن التجنيد وأنهوا مواقفهم التجنيدية بالهجرة خارج البلاد، ولا تنتهي صفة المهاجر إلا إذا حضر إلى أرض الوطن مدة تزيد على ستة أشهر.

واستمرارا للتيسيرات تدفع وزارة الدفاع لجانا عسكرية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين بالخارج بمنحهم شهادة المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بالخارج والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية على الأرقام المخصصة لذلك وعلى الموقع المخصص لذلك.



وفي سياق متصل، افتتحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نظام الشباك الواحد للمصريين في الخارج بمصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الداخلية والهجرة للعمل على راحة المواطنين في الخارج وتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات سريعة لهم.



وقالت الوزيرة: ان هذه الخطوة تأتي ضمن الخدمات التي سيتم تضمينها في الكارت القنصلي للمصريين بالخارج، الذي يشتمل على باقة من المميزات للمواطنين المقيمين بالخارج، أبرزها: شباك مصلحة الجوازات والتجنيد والاستثمار والإسكان.