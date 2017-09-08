عواصم - خديجة حمودة - أ.ش.أ:

بعد 3 أيام من لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين تطرقا خلاله إلى استئناف الطيران ومشروع الضبعة النووي، أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر عقب توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.



وقال سوكولوف في تصريح نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية امس - «لا اعتقد أن عملية استئناف الرحلات الجوية مع مصر ستكون طويلة جدا فخلال شهر واحد يمكن لشركات الخطوط الجوية الروسية حل هذه المهمة».



الى ذلك، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المستثمرين ورجال الصناعة الڤيتناميين إلى الاستثمار في مصر بكافة المجالات، مؤكدا أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، ورحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الڤيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر.



جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصري الڤيتنامي، الذي بدأت أعماله امس في العاصمة الڤيتنامية «هانوي»، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الڤيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الڤيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الڤيتناميين والمصريين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وڤيتنام، ولتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.