القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب د.جمال شيحة انه سيتم اصدار قانون جديد للتعليم ليكون بذلك هناك قانون موحد يجمع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا بهدف ان تكون جامعات مصر على مستوى عال وقادرة على إنتاج خريج جامعي مؤهل لسوق العمل وصاحب شخصية متوازنة منتمية للوطن وأضاف شيحة في تصريحات لـ «الأنباء» أن اللجنة ستضمن القانون الجديد كل المعايير الخاصة بجودة العملية التعليمية وانه سيتم التوصل إليه من خلال جلسات حوار مشتركة مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بهدف الوصول إلى قانون متكامل.

وكشف شيحة أن التشريعات التي تمكن الجامعات الحكومية من إنشاء جامعات أهلية ستكون جزءا من القانون الموحد. وأوضح رئيس لجنة التعليم انه ستتم مناقشة قانون المستشفيات الجامعية في الدورة البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت الكثير من الاعتراضات على هذا القانون، لذا سيتم اجراء حوارات وجلسات استماع حوله، وما يتفق عليه الخبراء والنواب سيصدر به القانون.

وأعلن أن اللجنة ستجري حوارا مهما مع وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي بعد غد الأحد حول النظام الجديد للثانوية العامة والتغييرات الأخيرة في نظام التعليم، خاصة ما يتعلق بإلغاء شهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل عادية.

وقال إن اللجنة البرلمانية تعكف حاليا على إقامة مشروعات في كل المحافظات ضمن خطة أنشطة شاملة تتمثل في محو الأمية والصناعات الصغيرة وعلاج الأمراض المزمنة مثل فيروسات الكبد.