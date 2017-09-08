أعلنت جامعة بني سويف أنها تصدرت المركز الأول على الجامعات المصرية في تقرير تصنيف التايمز للتعليم العالي التجريبي الإقليمي لأفضل جامعات العالم.

صرح بذلك د.علاء عبدالحليم رئيس جامعة بني سويف، لافتا إلى أن هذا الترتيب جاء على الرغم من أن الجامعة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات حيث استقلت عن جامعة القاهرة حديثا بموجب القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005، وبدأ العمل الفعلي في مجال البحث العلمي منذ عام 2011، مما يجعل هذا التصنيف بمنزلة حافز على الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية والاستزادة من فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات إقليمية.

وأضاف أن هذا التقرير يعتبر من أكثر التقارير العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوي، حيث يعتمد هذا التصنيف بدرجة كبيرة على جودة الأبحاث وليس الكم وعدد الاستشهاد بها مستعينة بمعايير حديثة مستمدة من أداة حديثة تسمى الـ SciVal.

من جانبه، أوضح د.محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث أن جامعة بني سويف أصبحت مصنفة دوليا في تصنيف التايمز وهي الجامعة الأولى في التصنيف وتضعها دوليا رقم 600 على مستوى العالم، وأن ما وصلت له الجامعة في ذلك الشأن يأتي استكمالا للخطة البحثية التي بدأها د.أمين لطفي رئيس الجامعة السابق نحو بناء جامعة بحثية من خلال النشر الدولي للأبحاث.