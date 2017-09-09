القاهرة - خديجة حمودة

صرح رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة السفير أشرف راشد، بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1896 بتاريخ 27/8/2017 بتشكيل اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة برئاسته وعضوية 19 شخصية عامة يمثلون جميع قطاعات المجتمع المصري (البرلمان، المرأة، منظمات المجتمع المدني، الإعلام، الأكاديميين ومراكز الأبحاث، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية)، وذلك في إطار عضوية مصر في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي آلية أنشئت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعنى بتعزيز الحكم الرشيد في القارة.