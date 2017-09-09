القاهرة - هالة عمران

أعلن وزير الرى د.محمد عبد العاطى أنه سيتم عرض الخطة القومية لإدارة الموارد المائية 2020 ـ 2037 على مجلس الوزراء قريبا بالتعاون مع 9 وزارات وهما وزارة الموارد المائية والري والإسكان والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتخطيط، باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، وتتضمن الخطة 4 محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل الأغراض التنموية في ظل التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر والتي ستزيد في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنام في الاحتياجات المائية لجميع القطاعات (الشرب - الصناعة ـ الزراعة).