القاهرة ـ ناهد إمام

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع محافظ سوهاج د.أيمن عبدالمنعم ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب الفرص الاستثمارية في محافظة سوهاج، ودراسة انشاء كل من منطقة استثمارية بأخميم، ومنطقة حرة عامة بالمحافظة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى صعيد مصر، واقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج وتساهم في الحد من البطالة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاجتماع تطرق إلى معدل تنفيذ مشروع تنمية الصعيد في محافظة سوهاج، والذي وفرت الوزارة تمويلا له بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي.

من جهه اخرى، يبدأ رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش ووفد من المنطقة غدا زيارة إلى ألمانيا، في جولة ترويجية لفرص الاستثمار، واستكمال المحادثات مع بعض الشركات التي تمت خلال زيارته الأخيرة لألمانيا في يونيو الماضي.