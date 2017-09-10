القاهرة - مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الجيزة» كما حددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي.



من جهه اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار «بيت المقدس» الإرهابي، إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم.

بدء محاكمة سعاد الخولي

إلى ذلك، تنظر محكمة الجنح بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة غدا الاثنين قرار بتجديد حبس سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية السابق و3 من رجال الأعمال بالإسكندرية وسيده تمتلك فيلا بالعجمي على ذمة قضية الرشوة الشهيرة التي تفجرت احداثها في 27 اغسطس الماضي.



وتوقعت مصادر قضائية في جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ان يبدأ الجهاز تحقيقاته هذا الأسبوع مع الخولي حول الاتهامات الموجهة إليها من هيئة الرقابة الإدارية بتضخم ثروتها باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع.

وسيقوم الجهاز بمواجهتها بتحريات جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامه والخاصة بحصولها على مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبيه تجاوزت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلالها سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

نقل محاكمات القضايا الإرهابية

من ناحية اخرى، ولدواع امنية فقط اصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قرارا بنقل القضايا المنظورة والمتعلقة بالإرهاب ورموز جماعة الإخوان المسلمين من مقر انعقادها في أكاديمية الشرطة إلى مقر انعقاد المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة اعتبارا من امس السبت حيث تنظر الدوائر المنقولة قضايا «اقتحام السجون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين من قيادات الجماعة و«التخابر مع حماس» المتهم فيها ايضا مرسي واخرون، و«كتائب انصار الشريعة» المتهم فيها 23 متهما وقضية اعادة محاكمة عدد متهمين في خلية متفجرات حلوان وقضية مقتل الصحفية ميادة اشرف المتهم فيها 48 متهما وقضية «خلية اوسيم» المتهم فيها 30 متهما وخلية اللجان النوعية وأيضا قضية «كتائب حلوان» المتهم فيها 215 متهما وأيضا محاكمة المتهمين بحرق كنيسة العذراء بكفر حكيم وايضا محاكمة المتهمين بالهجوم على كمين الخصوص، وشملت القضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين.