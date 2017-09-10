القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن أعضاء مجلس النواب من لجان القوى العاملة وحقوق الإنسان ان البرلمان سيصدر القانون الجديد المنظم للكيانات المصرية في الخارج مع بدايات الدورة البرلمانية الجديدة، حيث سيكون له الأولوية في الأجندة التشريعية، كما اعلن النواب تأييدهم لتصريحات وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم بإعداد مشروع القانون لتنظيم الاتحادات والجاليات المصرية في الخارج لاسيما ان هناك كيانات كثيرة في الخارج بمسميات مختلفة ولكل كيان متحدث رسمي وتحمل الولاء والانتماء لبلدهم وان المشكلة تكمن في الخلافات بينهم وليس في كثرتها.



وأضافت مكرم أن «الهجرة» طالبت بتسجيل كافة بيانات الكيانات المصرية في الخارج على غرار التجربة السودانية التي تسجل أي ناد سوداني خارج السودان داخل وزارة الهجرة التابعة لها، مشيرة إلى أن بعض الكيانات المصرية استجابت لوزارة الهجرة حين طلبت ذلك منهم في حين رفض البعض الآخر بحجة التدخل في شؤونهم، وعقدوا مؤتمرات لإقالة وزيرة الهجرة، مؤكدة ان هدفها ان يكون للوزارة اذرع في الخارج من خلال هذه الكيانات وهو ما يحتم التنسيق بينهم.