قرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي في مصر تجديد حبس سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية و6 آخرين، 15 يوما على ذمة قضية الرشوة والتربح.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، وهي أول سيدة تشغل منصب نائب محافظ في مصر و5 رجال أعمال، بعد ضبطها متلبسة بتقاضي هدايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت قيمتها مليون جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنه تم القبض على سعاد الخولي «داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح».



وأكدت تحريات الهيئة تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت من دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.



وأضافت ان نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قرارا بضبط كل أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في التوقيت ذاته وألقت القبض عليهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.