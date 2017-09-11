القاهرة ـ هالة عمران

أكدت وزارة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017 ـ 2018 لقطاع التعليم ما قبل الجامعي ترتكز على أولوية استكمال تنفيذ العديد من المشروعات منها التوسع في إنشاء مدارس النيل، وتجهيز مدارس المتفوقين، وذلك من منطلق حرص الخطة على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ووفقا لوثيقة إعداد الخطة، فإن الوزارة تستهدف استكمال 17 مركزا استكشافيا، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، في حدود مخصصات القطاع المقدرة بنحو 7.2 مليارات جنيه في خطة 2017 ـ 2018، بالإضافة إلى أهمية تحقيق الشمولي المالي بما يمثله من إتاحة الخدمات المالية من حسابات التوفير حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.