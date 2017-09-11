أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي بنحو 1.2% مقارنة بيوليو الماضي، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض وسائل النقل وشرائح الكهرباء وأسعار الخضراوات.

وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع ليبلغ 33.2% مقارنة بشهر أغسطس 2016، وبين أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 ارتفع ليبلغ 32% مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وبين أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت 1.2% وعلى أساس سنوي زادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 42.2% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 4.3% كما زادت أسعار النقل والمواصلات بنحو 2.3%.