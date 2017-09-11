القاهرة - ناهد إمام

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، أمس المصنع الثاني لشركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت» الإنجليزية- اليابانية بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بحضور السفير الياباني لدى القاهرة تاهرو كاجوا، ورئيس عمليات شركة سوميتومو بأوروبا كيفن فيليبس، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة نحو 5.4 مليارات جنيه، في حين يبلغ رأس مال المصنع الجديد نحو 200 مليون جنيه.

وذكرت سحر أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الحرة والاستثمارية وتوفير البنية الأساسية للمستثمر فيها، اضافة إلى انشاء مناطق استثمارية جديدة تتسع لاكبر عدد من المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مؤكدة أن النجاح لن يتم دون شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء في التنمية.

بروتوكول تعاون

من جهه أخرى، شهدت نصر، توقيع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد عمران ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) محمد كافي، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة بحضور ممثلين من مؤسسة التمويل الدولية وعدد من قيادات كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.

كما أكد عمران أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل، ما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو.

شباك لسيدات الأعمال

في غضون ذلك، بحثت نصر، خلال لقائها رئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، في اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة.

وناقش الجانبان ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي ستترأسه الوزيرة، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتتضمن أجندة المنتدى عددا من الموضوعات التي سيتم على أساسها مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار اعتزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة، عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية في كل محافظات مصر للمرأة المعيلة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتخصيص نحو 50% من المنح للمرأة، ما يسهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرصا متساوية في سوق العمل.